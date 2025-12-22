ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США

Киев, Понедельник 22 декабря 2025 15:48
UA EN RU
Буданов сделал заявление о мирных переговорах с США Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Переговоры Украины с США по завершению войны с Россией являются не просто двусторонними. Диалог сложный и многосторонний.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет Forbes, Буданов лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

"На самом деле, они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично в отношении будущего", - считает начальник ГУР.

Издание обращает внимание, что Буданов ограничивался минимальными комментариями и не мог раскрыть все детали.

"Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние", - отметил он, комментируя переговоры с США.

Требования США

Напомним, США разработали мирный план для завершения войны России против Украины из 28 пунктов. Он, в частности, содержал ультимативные требования Кремля для завершения войны.

Одним из самых спорных вопросов остаются территории. США хотят, чтобы Украина вывела своих военных из Донецкой области и фактически отдала ее под контроль РФ в качестве уступок. Этого же требует и Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ несколько раз подчеркивал, что никому украинские территории дарить не будет. По его словам, это запрещено Конституцией и международным правом.

Также он отмечал, что честно будет начать прекращение огня по той линии фронта, которая есть сейчас.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично винить Украину и Запад в том, что якобы из-за них война еще не завершилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кирилл Буданов ГУР Мирные переговоры Помощь Украине Война в Украине мирный план США
Новости
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ