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Буданов зробив прогноз про завершення війни: скоро все закінчиться

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ влітку увійдуть до Криму.

Глава ГУР прокоментував цей вислів: "Я спираюся на факти, які мені відомі. Я вважаю, що це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше, днями можна помилятися, але не в алгоритмах".

Раніше Буданов заявив, що Російська Федерація справді може спробувати захопити Одесу наступного року. За його словами, Росія продовжуватиме робити своє, але нічого в неї в Україні не вийде.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для України війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно.

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