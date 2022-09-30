Буданов сделал прогноз об окончании войны: скоро все закончится

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире национального телемарафона.

"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас нехорошим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", - отметил Буданов.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ летом войдут в Крым.

Глава ГУР прокомментировал это высказывание: "Я опираюсь на факты, которые мне известны. Я считаю, что это будет не летом, а до конца весны. Возможно немного раньше, в днях можно ошибаться, но не в алгоритмах".