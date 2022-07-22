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Буданов о намерении РФ захватить Одессу в 2023: у нас есть свои планы

Новина українською →
Одесса, Пятница 22 июля 2022 19:31
Буданов о намерении РФ захватить Одессу в 2023: у нас есть свои планы Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация действительно может попытаться захватить Одессу в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"Я напомню украинскую пословицу - "дурень думкою багатіє". Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет. Я снова повторю, все наши вопросы решим мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы будем восстанавливать территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего другого не будет", - отметил он.

По его словам, Россия продолжит делать свое, но ничего у нее в Украине не получится.

Напомним, ранее издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором утверждает, что западная разведка не исключает нового наступления России в начале 2023 года с целью захватить Одессу и украинское побережье Черного моря.

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