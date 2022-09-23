Зеленський про закінчення війни: хтось повинен вправити мозок керівництву РФ
Війна в Україні не закінчиться з ліквідацією мобілізованих росіян, яких примусово кидають на фронт. Війна має завершитися раніше.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступі під час щорічного філантропічного саміту Forbes 400.
"Він (Путін, - ред.) точно ніколи не говорить правди і його слова не співпадають з його діями. Питання не в тому, що він 300 тисяч людей мобілізує, питання в тому, що мобілізація у РФ проходить вже давно і ми всю цю інформацію мали від нашої розвідки. Ми знаємо, що ці 300 тисяч, всі ці анкети були заповнені, все за людей давно зробили", - заявив він.
За словами Зеленського, у Росії розраховували на цю мобілізацію і чекали, коли її оголосити, але всі ці місяці в країні відбувалася прихована мобілізація.
"Людей примусово мобілізовували, їх кидали сюди, щоб вони загинули. Коли у них закінчились кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, закінчились пенсіонери - почали брати молодих курсантів. Це просто діти, які приїхали гинути сюди заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати", - заявив він.
Президент зазначив, що Путін буде відправляти людей на війну в Україну, оскільки йому все одно скільки їх тут буде.
"Я б не хотів говорити, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось повинен вправити мозок військово-політичному керівництву РФ", - заявив Зеленский.
Він додав, що для України закінчить тоді, коли "ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно".
Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, закликати планують до 300 тисяч людей.
Після цього Зеленський заявив, що росіяни після оголошення мобілізації мають кілька варіантів, за яких вони можуть вижити.
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