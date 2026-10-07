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Буданов жорстко звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по Україні

19:34 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Буданов жорстко звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по Україні Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
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Російським пілотам, які в ніч на 7 жовтня запускали ракети по українських житлових будинках, не вдасться сховатись за наказами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Окремо звертаюся до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки: ви не сховаєтеся за наказами", - зазначив він.

Крім того, Буданов звернувся до тих, хто досі спокійно спостерігає за злочинами Кремля.

"Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків?", - написав керівник ОП.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару, з них 4 дитини.

Крім того, під масованим ударом російських окупантів в ніч на сьогодні опинився Кременчук. Станом на зараз відомо про 47 постраждалих, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули.

Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

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Російська Федерація Кирило Буданов Війна в Україні Ракети
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