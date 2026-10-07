Буданов жорстко звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по Україні
Російським пілотам, які в ніч на 7 жовтня запускали ракети по українських житлових будинках, не вдасться сховатись за наказами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.
"Окремо звертаюся до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки: ви не сховаєтеся за наказами", - зазначив він.
Крім того, Буданов звернувся до тих, хто досі спокійно спостерігає за злочинами Кремля.
"Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків?", - написав керівник ОП.
Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару, з них 4 дитини.
Крім того, під масованим ударом російських окупантів в ніч на сьогодні опинився Кременчук. Станом на зараз відомо про 47 постраждалих, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули.
Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".