Буданов жорстко звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по Україні

Російським пілотам, які в ніч на 7 жовтня запускали ракети по українських житлових будинках, не вдасться сховатись за наказами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Окремо звертаюся до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки: ви не сховаєтеся за наказами", - зазначив він.

Крім того, Буданов звернувся до тих, хто досі спокійно спостерігає за злочинами Кремля.

"Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків?", - написав керівник ОП.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару, з них 4 дитини.