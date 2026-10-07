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Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине

19:34 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
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Российским пилотам, которые в ночь на 7 октября запускали ракеты по украинским жилым домам, не удастся скрыться за приказами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Отдельно обращаюсь к российским пилотам, которые пускали ракеты на жилые дома: вы не скроетесь за приказами", - отметил он.

Кроме того, Буданов обратился к тем, кто до сих пор спокойно наблюдает за преступлениями Кремля.

"Какие еще "бизнес-перспективы" вы пытаетесь рассмотреть сквозь пыль от разрушенных украинских домов?", - написал руководитель ОП.

Напомним, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось на жилую многоэтажку. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших в результате вражеского удара, из них 4 ребенка.

Кроме того, под массированным ударом российских оккупантов в ночь на сегодня оказался Кременчуг. По состоянию на сейчас известно о 47 пострадавших, среди них двое детей. Два человека погибли.

Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

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