Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине

Российским пилотам, которые в ночь на 7 октября запускали ракеты по украинским жилым домам, не удастся скрыться за приказами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Отдельно обращаюсь к российским пилотам, которые пускали ракеты на жилые дома: вы не скроетесь за приказами", - отметил он.

Кроме того, Буданов обратился к тем, кто до сих пор спокойно наблюдает за преступлениями Кремля.

"Какие еще "бизнес-перспективы" вы пытаетесь рассмотреть сквозь пыль от разрушенных украинских домов?", - написал руководитель ОП.

Напомним, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось на жилую многоэтажку. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших в результате вражеского удара, из них 4 ребенка.