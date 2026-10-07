Кількість постраждалих у Кременчуці зросла до 47, обстріл пошкодив 6 багатоповерхівок

Кременчук опинився під масованим ударом Росії у ніч проти 7 жовтня. Кількість поранених продовжує зростати, їх вже 47.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у Telegram.

У Кременчуці вже 47 постраждалих

За словами Дяківнича, станом на 17.00 відомо про 41 поранену особу через обстріл РФ. Двоє людей загинули.

"Десятеро постраждалих - у тяжкому стані. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих уточнюється", - каже чиновник.

За попередніми даними, пошкоджені:

431 квартира,

35 приватних житлових будинків.

6 приватних домоволодінь зруйновано, уточнив начальник ОВА.

На місцях працюють служби, триває ліквідація наслідків удару.

Розгорнуто штаби, де мешканці можуть:

подати заяви про пошкоджене майно,

отримати допомогу,

повідомити про свої потреби.

Дяківнич пообіцяв, що тим, кому через пошкодження оселі немає де жити, місто надасть комунальне житло.

Оновлено о 19.06

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей, заявив Дяківнич.

"Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей", - каже він.

Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.