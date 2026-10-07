Кількість постраждалих у Кременчуці зросла до 47, обстріл пошкодив 6 багатоповерхівок
Кременчук опинився під масованим ударом Росії у ніч проти 7 жовтня. Кількість поранених продовжує зростати, їх вже 47.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у Telegram.
У Кременчуці вже 47 постраждалих
За словами Дяківнича, станом на 17.00 відомо про 41 поранену особу через обстріл РФ. Двоє людей загинули.
"Десятеро постраждалих - у тяжкому стані. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих уточнюється", - каже чиновник.
За попередніми даними, пошкоджені:
- 431 квартира,
- 35 приватних житлових будинків.
6 приватних домоволодінь зруйновано, уточнив начальник ОВА.
На місцях працюють служби, триває ліквідація наслідків удару.
Розгорнуто штаби, де мешканці можуть:
- подати заяви про пошкоджене майно,
- отримати допомогу,
- повідомити про свої потреби.
Дяківнич пообіцяв, що тим, кому через пошкодження оселі немає де жити, місто надасть комунальне житло.
Оновлено о 19.06
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 47 людей, заявив Дяківнич.
"Станом на 18:50 відомо про 47 травмованих, серед яких двоє дітей", - каже він.
Працівники поліції та СБУ документують наслідки воєнного злочину, збирають інформацію про потерпілих, пошкоджене та знищене майно.
Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок масованої нічної атаки 7 жовтня в Кременчуці пошкоджено цілу групу багатоповерхівок і приватні будинки.
Також повідомлялося, що Росія всю ніч атакувала ракетами міста України. Під ворожими ударами були Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.