Буданов заявив про провал російських атак на Степногірськ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що російські війська вже понад рік безуспішно намагаються захопити Степногірськ, що на Запорізькому напрямку, зазнаючи значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Кирила Буданова в мережі Facebook.
Попри значні ресурси, російські підрозділи зазнають втрат і не досягають поставлених цілей.
Буданов подякував усім, хто бере участь в обороні регіону і не дає шанс російським окупантам дійти до Запоріжжя.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що спецпідрозділ "Артан" бере участь у боях за населений пункт і зриває спроби противника проникати в міську забудову.
За даними розвідки, російські групи намагалися заходити малими силами в південну частину міста, проте були зупинені під час серії штурмових дій у взаємодії з іншими підрозділами.
У ГУР зазначили, що під час боїв у міських умовах російські підрозділи були вибиті з позначених районів.
Українські сили застосовували аеророзвідку і точкове вогневе ураження, перевіряючи будівлі на наявність противника і вибухових "сюрпризів".
Командир підрозділу "Артан" повідомив, що дії проводилися злагоджено, а українські військові готові до повторних спроб противника повернутися в місто.
За даними Сил оборони, на окремих ділянках фронту тривають бойові зіткнення, операція зі знищення російських сил триває.
