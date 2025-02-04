Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области
Около восьми тысяч северокорейских военных все еще воюют на линии фронта в Курской области РФ. Однако в последнее время в сокращенном составе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.
По его словам, войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за значительных потерь.
Буданов отметил, что сообщения в СМИ о том, что северокорейские войска не были замечены на передовой неделями, являются "ошибочными".
"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения, или это просто снижение активности на несколько дней", - пояснил руководитель ГУР.
Войска КНДР в Курской области
Напомним, недавно издание The New York Times сообщало, что солдат КНДР вывели с линии фронта в Курской области из-за больших потерь на поле боя.
Как рассказал представитель ССО Украины Александр Киндратенко в комментарии РБК-Украина, Россия отвела северокорейцев с нескольких направлений.
По данным Центра противодействия дезинформации в течение последних недель военные КНДР не участвуют в штурмах в Курской области. Пока неизвестно, планирует ли враг их возвращать.
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