Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области

Около восьми тысяч северокорейских военных все еще воюют на линии фронта в Курской области РФ. Однако в последнее время в сокращенном составе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone .

По его словам, войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за значительных потерь.

Буданов отметил, что сообщения в СМИ о том, что северокорейские войска не были замечены на передовой неделями, являются "ошибочными".

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения, или это просто снижение активности на несколько дней", - пояснил руководитель ГУР.