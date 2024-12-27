Буданов вперше висловився про катастрофу літака у Казахстані

Авіакатастрофа у Казахстані

У Казахстані в районі місті Актау 25 грудня впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. На борту перебували 67 осіб, літак здійснював рейс з Баку до Грозного.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей, інші пасажири отримали травми, серед них і діти.

Повідомляється, що у Грозному, де до цього збивали дрони, російська ППО підбила літак, тому він не зміг сісти. За даними ЗМІ та аналітиків, літак був збитий зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир". Як пише видання Euronews, ракета вибухнула поруч з бортом, а її осколки уразили пасажирів і членів екіпажу.

В Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау була російська ракета. Reuters зазначає, що Баку очікує від російської сторони зізнання у збитті азербайджанського літака.

Більше про авіакатастрофу у Казахстані та як РФ замовчує версію про ЗРК - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.