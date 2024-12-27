Буданов впервые высказался о крушении самолета в Казахстане

Авиакатастрофа в Казахстане

В Казахстане в районе городе Актау 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту находились 67 человек, самолет совершал рейс из Баку в Грозный.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, остальные пассажиры получили травмы, среди них и дети.

Сообщается, что в Грозном, где до этого сбивали дроны, российская ПВО подбила самолет, поэтому он не смог сесть. По данным СМИ и аналитиков, самолет был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь". Как пишет издание Euronews, ракета взорвалась рядом с бортом, а ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа.

В Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была российская ракета. Reuters отмечает, что Баку ожидает от российской стороны признания в сбивании азербайджанского самолета.

Больше об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.

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