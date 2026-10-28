Буданов відреагував на інсайди про нібито суперечку із Віткоффом

"Щодо, начебто інсайдів про деталі спілкування - інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету - стійкий мир для України. Робимо все для цього", - заявив керівник ОП.

​​​​​Керівник ОП Кирило Буданов

Що написало Le Monde про переговори

Раніше французька газета Le Monde опублікувала матеріал про нібито напружений епізод під час переговорів української та американської делегацій 9 жовтня.

За інформацією видання, яке посилається на неназваного співрозмовника, присутнього на переговорах, спецпосланець президента США Стів Віткофф запропонував так званий "регіональний план процвітання". Він передбачав повне відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через територію України, а Київ натомість отримував би дивіденди.

Як стверджує співрозмовник Le Monde, Віткофф назвав цю пропозицію вигідною для обох сторін.

Видання також описало нібито різку реакцію Буданова на цю ініціативу. За версією джерела, він заявив: "Наша модель - не Білорусь, а Польща!", після чого перервав переговори та зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

Крім того, видання з посиланням на джерело написало, що переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про "дизельну угоду", яку незадовго до того уклав Трамп з РФ.

"Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!" - роздратовано сказав Віткофф українцям, стверджує співрозмовник видання.