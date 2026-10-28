Буданов отреагировал на инсайды о якобы споре с Уиткоффом

"Относительно, будто инсайдов о деталях общения - информация не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять холодный разум и помнить о нашей ключевой цели - устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", - заявил руководитель ОП.

Руководитель ОП Кирилл Буданов

Что написало Le Monde о переговорах

Ранее французская газета Le Monde опубликовала материал о якобы напряженном эпизоде во время переговоров украинской и американской делегаций 9 октября.

По информации издания, ссылающегося на неназванного собеседника, присутствовавшего на переговорах, спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил так называемый "региональный план процветания". Он предусматривал полное восстановление транзита российских газа и нефти в Европу через территорию Украины, а Киев получал бы дивиденды.

Как утверждает собеседник Le Monde, Уиткофф назвал это предложение выгодным для обеих сторон.

Издание также описало якобы резкую реакцию Буданова на эту инициативу. По версии источника, он заявил: "Наша модель - не Беларусь, а Польша!", после чего прервал переговоры и позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме того, издание со ссылкой на источник написало, что переговоры окончательно прервали, когда украинская делегация узнала о "дизельном соглашении", которое незадолго до этого заключил Трамп с РФ.

"Примите это соглашение по дизельному топливу и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам! Вы подвергаете мир опасности!" - раздраженно сказал Уиткофф украинцам, утверждает собеседник издания.