Трамп заявив про "чудову" розмову з Путіним: він хоче угоди
Президент США Дональд Трамп позитивно охарактеризував свою нещодавню розмову щодо України з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, той готовий до домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.
Трамп про розмову з Путіним
За словами очільника США, у нього відбулася "чудова розмова" з Путіним.
"Він (Путін - ред.) хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре", - запевнив Трамп.
А на запитання журналіста, що ж заважає підписанню мирної угоди, Трамп уточнив - "ненависть між Зеленським і Путіним".
Також президент США додав, що глави України та Росії "втомилися від боротьби".
Раніше РБК-Україна писало, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати значно більшу роль у переговорах США з Росією та Україною.
Також стало відомо, що незабаром може відбутися тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна.
Крім того, у Путіна розказали, що Трамп пообіцяв "вражаючі й далекосяжні" перспективи для торгівлі між США та Росією в обмін на швидке завершення війни проти України.