Буданов відповів, чи здатне ГУР прослуховувати кремлівських топів

Під час розмови з кореспонденткою РБК-Україна Буданов коротко підтвердив спроможності ГУР.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", - сказав він.

Коментар пролунав на тлі публікацій у низці західних медіа, де з’явилася версія, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії сподіваються, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу, тож РФ поспішає зі своїми "пропозиціями".