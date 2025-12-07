UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Буданов відповів, чи здатне ГУР прослуховувати кремлівських топів

Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Олена Чернякова

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українська воєнна розвідка має можливість прослуховувати розмови високопоставлених представників Кремля.

Про це повідомляє кореспондентка РБК-Україна.

Під час розмови з кореспонденткою РБК-Україна Буданов коротко підтвердив спроможності ГУР.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", - сказав він.

Коментар пролунав на тлі публікацій у низці західних медіа, де з’явилася версія, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії сподіваються, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу, тож РФ поспішає зі своїми "пропозиціями".

Також ми писали, що російська пропаганда поширює вигадку російських спецслужб, нібито обліковий запис начальника ГУР Міноборони України України Кирила Буданова на платформі Х створений на території РФ.

Кирило БудановГУРВійна в Україні