Буданов ответил, способно ли ГУР прослушивать кремлевских топов

Во время разговора с корреспонденткой РБК-Украина Буданов кратко подтвердил способности ГУР.

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", - сказал он.

Комментарий прозвучал на фоне публикаций в ряде западных медиа, где появилась версия, что именно Украина могла передать журналистам записи разговоров советника Путина Юрия Ушакова и посланника Кирилла Дмитриева.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России надеются, что угроза уничтожения украинской энергетики заставит Украину пойти на переговоры на российских условиях. Но это ограниченный фактор влияния, поэтому РФ спешит со своими "предложениями".