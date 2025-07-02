Буданов відповів, чи є зараз військова загроза для Дніпра
Наразі для Дніпра немає ніякої військової загрози, крім можливих атак дронами та ракетами. Біля кордонів Дніпропетровської області йдуть бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує "Укрінформ".
"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив він.
Буданов заявив, що по контурах Дніпропетровської області з південно-східного напрямку ідуть бойові дії. Керівник ГУР додав, що бої у тому районі тривають"досить таки давно, нічого нового".
Бої біля Дніпропетровської області
Нагадаємо, що росіяни з весни намагаються прорвати оборону українських військ, щоб прорватися у Дніпропетровську області.
У червні Росія заявила, що нібито окупанти зайшли до Дніпропетровської області. Проте у Генштабі заперечили інформацію про нібито просування ворога.
Проте, за словами українських військових, загарбники не полишають спроб здобути політичну "перемогу" та закріпитися на території нової області.
Так, сьогодні, 2 липня, у мережі з'явилося відео, на якому війська РФ нібито зайшли до перше село у Дніпропетровській області - Дачне. У Генеральному штабі повідомили РБК-Україна, що це дезінформація.
"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.
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