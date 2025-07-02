Буданов відповів, чи є зараз військова загроза для Дніпра

Наразі для Дніпра немає ніякої військової загрози, крім можливих атак дронами та ракетами. Біля кордонів Дніпропетровської області йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує "Укрінформ".

"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив він. Буданов заявив, що по контурах Дніпропетровської області з південно-східного напрямку ідуть бойові дії. Керівник ГУР додав, що бої у тому районі тривають"досить таки давно, нічого нового".