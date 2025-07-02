ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Буданов ответил, есть ли сейчас военная угроза для Днепра

Киев, Среда 02 июля 2025 12:00
UA EN RU
Буданов ответил, есть ли сейчас военная угроза для Днепра Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сейчас для Днепра нет никакой военной угрозы, кроме возможных атак дронами и ракетами. У границ Днепропетровской области идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует "Укринформ".

"Для города Днепр, кроме тех ракет и дроновых ударов, которые вы видели, никакой другой угрозы не существует", - отметил он.

Буданов заявил, что по контурам Днепропетровской области с юго-восточного направления идут боевые действия. Руководитель ГУР добавил, что бои в том районе продолжаются "довольно таки давно, ничего нового".

Бои возле Днепропетровской области

Напомним, что россияне с весны пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы прорваться в Днепропетровскую область.

В июне Россия заявила, что якобы оккупанты зашли в Днепропетровскую область. Однако в Генштабе опровергли информацию о якобы продвижении врага.

Однако, по словам украинских военных, захватчики не оставляют попыток получить политическую "победу" и закрепиться на территории новой области.

Так, сегодня, 2 июля, в сети появилось видео, на котором войска РФ якобы зашли в первое село в Днепропетровской области - Дачное. В Генеральном штабе сообщили РБК-Украина, что это дезинформация.

"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили в Генштабе ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства