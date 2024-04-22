Буданов: Україну очікує важка ситуація найближчим часом, але "армагеддону" не буде

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - розповів керівник ГУР.

Відповідаючи на питання інтерв'юера, Буданов пояснив, що мова йде про "все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За словами керівника ГУР, ворог вдаватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці цього питання він не розкрив.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - пояснив Буданов.

Яка ситуація на фронті

Як раніше розповідав президент України, найгарячішими напрямками фронту сьогодні є:

Часів Яр;

Покровський, Курахівський у Донецькій області;

Купʼянський у Харківській області.

Він відзначав, що Україна має шанс перехопити ініціативу на полі бою, але для цього необхідна підтримка з боку Сполучених Штатів Америки (США) у вигляді озброєння.

Зокрема Зеленський розповідав, що терористи планують окупувати Часів Яр до 9 травня. Якщо ворога вдасться відбити, це дозволить розбити його плани щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні.