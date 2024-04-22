Буданов: Украину ждет тяжелая ситуация в ближайшее время, но "армагеддона" не будет

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - рассказал руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос интервьюера, Буданов пояснил, что речь идет обо "всем", а не только о фронте или внутриполитической ситуации. По словам руководителя ГУР, враг будет прибегать к комплексному подходу против Украины, но подробности этого вопроса он не раскрыл.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - пояснил Буданов.

Какая ситуация на фронте

Как ранее рассказывал президент Украины, самыми горячими направлениями фронта сегодня являются:

Часов Яр;

Покровское, Кураховское в Донецкой области;

Купянское в Харьковской области.

Он отмечал, что Украина имеет шанс перехватить инициативу на поле боя, но для этого необходима поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки (США) в виде вооружения.

В частности Зеленский рассказывал, что террористы планируют оккупировать Часов Яр до 9 мая. Если врага удастся отбить, это позволит разбить его планы по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне.