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Буданов: Украину ждет тяжелая ситуация в ближайшее время, но "армагеддона" не будет

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украину, с середины мая - начала июня, ждет достаточно тяжелая ситуация. Впрочем, она не будет катастрофической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью BBC.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - рассказал руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос интервьюера, Буданов пояснил, что речь идет обо "всем", а не только о фронте или внутриполитической ситуации. По словам руководителя ГУР, враг будет прибегать к комплексному подходу против Украины, но подробности этого вопроса он не раскрыл.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - пояснил Буданов.

Какая ситуация на фронте

Как ранее рассказывал президент Украины, самыми горячими направлениями фронта сегодня являются:

  • Часов Яр;
  • Покровское, Кураховское в Донецкой области;
  • Купянское в Харьковской области.

Он отмечал, что Украина имеет шанс перехватить инициативу на поле боя, но для этого необходима поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки (США) в виде вооружения.

В частности Зеленский рассказывал, что террористы планируют оккупировать Часов Яр до 9 мая. Если врага удастся отбить, это позволит разбить его планы по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне.

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