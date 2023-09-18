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Без параду перемоги в Москві: Буданов зробив заяву про закінчення війни

Понеділок 18 вересня 2023 05:30
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Без параду перемоги в Москві: Буданов зробив заяву про закінчення війни Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що війна не завершиться переможним парадом у Москві, але й Кремль не повинен сподіватися на таку подію в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова The Economist.

Буданов розповів, що він не сподівається, що Російська Федерація коли-небудь здасться по своїй волі. З його слів, війна була константою для Росії протягом всієї її історію.

Він додав, що не може бути жодної дискусії про припинення вогню чи мир, доки українські військові не встановили власні факти на місцях.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги у Москві. Але Москва не повинна будь-коли сподіватися провести таку зустріч у Києві", - заявив начальник ГУР.

Парад знищеної військової техніки в Києві

Російський диктатор Володимир Путін хотів захопити Україну за три дні. Після чого планував провести великий парад в Києві. У серпні 2022 року влада столиці вирішила здійснити плани окупантів і на Хрещатику організувала так званий парад - виставку російської техніки, яка була знищена українськими військовими.

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Війна Росії проти України КИрило Буданов Парад у Москві
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