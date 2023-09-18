Буданов спрогнозував, коли в Росії закінчиться потік зброї

Керівник головного управління розвідки України розповів, скільки часу протримається економіка РФ та коли припиниться потік зброї в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова The Economist .

Головний розвідник України розповів, що російські ресурси вичерпуються, економіка РФ протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026-му, "можливо, раніше".

"Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати", - сказав Буданов про переговори Путіна з главою КНДР.

Російська економіка

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати Росії в 2022 році зросли на 9,2% і становили приблизно 86,4 млрд доларів, що еквівалентно 4,1% ВВП.

Видання Bloomberg стверджувало, що російська військова економіка після санкційного удару відновлюється і може повернутися до свого довоєнного рівня вже в наступному році, але прагнення Кремля збільшити чисельність армії може звести нанівець цю мету.

Співпраця РФ і КНДР

Цього тижня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на власному бронепоїзді прибув в Росію, де 13 вересня зустрівся з Путіним. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР.

Детальніше про постачання зброї з КНДР в Росію читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".