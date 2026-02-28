Буданов сказав, чи має Україна власний дедлайн для досягнення миру

Що говорив Зеленський

Варто зазначити, що днями президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Sky News. У ньому він заявив, що вікно можливостей для завершення війни відкрите до проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді цього року.

"Це залежить від цих місяців - чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До важливих, впливових виборів у США. Якщо вдасться досягти миру, то у нас є це вікно можливостей. Зараз це вікно відкрите", - сказав Зеленський.

США вимагають прискорити закінчення війни

Нагадаємо, що починаючи з 2026 року, Україна, США і Росія провели вже три раунди мирних переговорів.

На тлі цього в ЗМІ з'являлася інформація, що Київ і Вашингтон обговорювали можливість укладення мирної угоди вже в березні, який настане завтра. Більш того, в травні нібито може бути референдум і вибори.

Також днями між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. Джерела Axios стверджують, що Трамп висловив бажання закінчити війну вже протягом місяця - тобто, до кінця березня.

Варто додати, що 4-5 березня очікується четвертий раунд мирних переговорів. За даними Bloomberg, ця зустріч може стати вирішальною для підписання мирної угоди.

Виходячи зі слів джерел, Москва готова підписати меморандум про мир, якщо Київ виведе свої війська з Донбасу. У такому випадку почнеться підготовка до зустрічі лідерів трьох країн для підтвердження угоди і початку взаємного відведення армій.

Крім того, Росія зі свого боку буде готова вивести свої війська з Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Більш того, Москва нібито згодна відмовитися від претензій на підконтрольні Києву частини Херсонської та Запорізької областей.