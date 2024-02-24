Буданов розповів про роль української агентури у війні

Як зазначив Буданов, під час війни на агентуру покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи.

Керівник ГУР додав, що якби Україна покладалася виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то не була б готова до вторгнення і не встигла б підготуватись.

"Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається", - зазначив Буданов.

За його словами, також Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Наприклад, інформацію про запуски ракет з рубежів, які українські військові не можуть охопити засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв.

Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.

За даними Генштабу, ЗСУ з лютого 2022 року ліквідували вже 409 тисяч росіян та знищили десятки тисяч одиниць ворожої техніки.

Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.