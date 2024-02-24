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Буданов рассказал о роли украинской агентуры в войне

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Агентура играет немаловажную роль в противостоянии России. В частности, благодаря агентурной разведке, Украина смогла заранее получить данные о нападении России 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью The Telegraph.

Как отметил Буданов, во время войны на агентуру возложена задача не только получать информацию, но и проводить специальные активные мероприятия.

Руководитель ГУР добавил, что если бы Украина полагалась исключительно на данные радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки, то не была бы готова к вторжению и не успела бы подготовиться.

"Мы помогаем партизанским группировкам, действующим на территории РФ, поддерживаем их, взаимодействуем с ними, иногда высказываем свои просьбы или ставим определенные задачи. Но это не такое массовое явление, как иногда кажется", - отметил Буданов.

По его словам, Украина широко использует способности, которые предоставляют разведывательные ведомства стран-партнеров. К примеру, информацию о запусках ракет из рубежей, которые украинские военные не могут охватить средствами радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

Ситуация на фронте

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики захватили Авдеевку после месяцев тяжелых боев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Глава государства также отметил, что Украина не будет стоять на месте, а будет готовить новое наступление в будущем.

По данным Генштаба, ВСУ с февраля 2022 ликвидировали уже 409 тысяч россиян и уничтожили десятки тысяч единиц вражеской техники.

Каким будет третий год войны для Украины и к чему готовиться - читайте в материале РБК-Украина.

 

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