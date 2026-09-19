СБУ збила реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем (відео)

За словами президента, це вже друге успішне застосування нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні - раніше цього дня СБУ вже збивала ним ворожу ціль.

На цей раз бійці військової контррозвідки СБУ уразили ним російський реактивний безпілотник "Герань-5".