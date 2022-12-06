UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов розповів, коли у Росії почнеться нова хвиля мобілізації

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія планує провести нову хвилю мобілізації в армію після новорічних свят - у січні 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ще з 1 грудня росіянам почали знову масово приходити повістки.

"З початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації, яка пройде на початку 2023 року.

Окрім того, з огляду на плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в РФ, повідомлялось, що Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому.

При цьому наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в РосіїКИрило БудановГлавное управление разведки