Буданов рассказал, как ГУР применяет искусственный интеллект и когда ждать "боевых роботов"
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, как украинская разведка в своей деятельности использует искусственный интеллект. Технологии ИИ в работе спецслужбы чаще всего применяются для обработки больших массивов данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова на форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".
"Мы искусственный интеллект в основном используем в контексте обработки больших массивов информации. Это касается работы с базами данных, миллионы гигабайтов этой информации, и можно просто не найти то, что тебе нужно. Искусственный интеллект справляется с этим вопросом более-менее", - сказал Буданов.
Что касается использования ИИ в системах вооружений, то, по словам главы ГУР, он пока не видит "серьезного прогресса", как многие представляют.
"Я верю что он будет, но пока его нет. То, что касается отдельных элементов, которые применяют в дронах - донаведение и т.д. - да, но это далеко не то, о чем все думают", - отметил Буданов.
Он выразил убеждение, что в течение ближайшего десятилетия ситуация изменится.
"Я верю в то, что в ближайшие 10 лет настоящего боевого робота мы увидим. Но это не будет сегодня-завтра", - добавил руководитель ГУР.
Как Украина использует искусственный интеллект в войне с РФ
Украина использует ряд отечественных систем искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотникам достигать целей на поле боя без участия пилотов, что позволяет им оставаться эффективными в районах, защищенных мощными препятствиями.
В частности, в стране функционирует кластер поддержки оборонных технологий Brave1, который должен ускорить поставки инноваций на поле боя.
На старте его в каталоге было размещено около 1 000 инновационных решений, среди которых БпЛА, наземные роботы, РЭБ комплектующие, средства на базе искусственного интеллекта, программное обеспечение и боеприпасы.
Кластер для развития военных технологий в Украине был основан Министерством цифровой трансформации, глава которого в интервью РБК-Украина недавно рассказывал, что усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.
Михаил Федоров также сообщал, что десять компаний постоянно конкурируют в государственных закупках за право поставлять продукцию на базе искусственного интеллекта.