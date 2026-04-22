Буданов розповів, чому Україна не відкриває вільний експорт зброї

Він заявив, що відкриття Україною вільного продажу зброї є неможливим.

"Це неправильно, тому що країна у війні, країна потребує зброї, а ми її самі продаємо. Це буде дивно, це буде незрозуміло для нас і для партнерів, від яких ми багато в чому залежимо. І в принципі з моральної точки зору це взагалі не нормально буде", - сказав він.

Буданов додав, що не слід забувати і про ризик втрати технологій і потрапляння певних високотехнологічних зразків до ворога.

"Повірте, це не така важка справа. І самі ми багато разів це робили. Я вам прямо можу сказати, що придбати якесь озброєння у світі для когось, це не важке питання. Тому з цим треба бути досить обережним, а разом з тим, там, де є перевиробництво, тут треба йти вперед", - зазначив він.

Якого озброєння в Україні у надлишку

Водночас керівник ОП зауважив, що в Україні є певний запас деякого озброєння, зокрема, морських безпілотників.

"До прикладу, візьмемо сектор морських безпілотників. На сьогодні ми точно виробляємо їх більше, ніж використовуємо. Є ще одна категорія, це ті типи озброєнь, які в нашій війні вже застаріли, але для іншого типу вони все ще, скажімо так, цікаві", - розповів він.

Буданов пояснив, що це трішки застарілі дронові моделі, які в Україні вже не використовуються через перенасиченість засобів РЕБ. Також це бойові броньовані машини, яких країна може багато виробляти, але "об'єми, які виробляємо, значно більші, ніж те, що ми можемо собі дозволити".

"По бомберах така сама історія. Є діпстрайки, які ми застосовували у 2022-23 роках, але зараз вони вже нікуди не долетять. А для країн Азії і Африки вони все ще придатні", - повідомив Буданов.