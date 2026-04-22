Буданов рассказал, почему Украина не открывает свободный экспорт оружия

Он заявил, что открытие Украиной свободной продажи оружия невозможно.

"Это неправильно, потому что страна в войне, страна нуждается в оружии, а мы его сами продаем. Это будет странно, это будет непонятно для нас и для партнеров, от которых мы во многом зависим. И в принципе с моральной точки зрения это вообще не нормально будет", - сказал он.

Буданов добавил, что не следует забывать и о риске потери технологий и попадания определенных высокотехнологичных образцов к врагу.

"Поверьте, это не такое трудное дело. И сами мы много раз это делали. Я вам прямо могу сказать, что приобрести какое-то вооружение в мире для кого-то, это не трудный вопрос. Поэтому с этим надо быть достаточно осторожным, а вместе с тем, там, где есть перепроизводство, здесь надо идти вперед", - отметил он.

Какого вооружения в Украине в избытке

В то же время глава ОП отметил, что в Украине есть определенный запас некоторого вооружения, в частности, морских беспилотников.

"К примеру, возьмем сектор морских беспилотников. На сегодня мы точно производим их больше, чем используем. Есть еще одна категория, это те типы вооружений, которые в нашей войне уже устарели, но для другого типа они все еще, скажем так, интересны", - рассказал он.

Буданов пояснил, что это немного устаревшие дроновые модели, которые в Украине уже не используются из-за перенасыщенности средств РЭБ. Также это боевые бронированные машины, которых страна может много производить, но "объемы, которые производим, значительно больше, чем то, что мы можем себе позволить".

"По бомберам такая же история. Есть дипстрайки, которые мы применяли в 2022-23 годах, но сейчас они уже никуда не долетят. А для стран Азии и Африки они все еще пригодны", - сообщил Буданов.