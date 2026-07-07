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Буданов розповів, чи може Росія в цьому році провести нову мобілізацію

09:22 07.07.2026 Вт
2 хв
Чи можуть вплинути осінні вибори до Держдуми на мобілізацію населення у Росії?
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: керівник ОП Кирило Буданов (rbc.ua)

У Росії немає технічних перепон, аби провести мобілізацію цього року.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Буданов вважає, що у Росії немає технічних причин, які завадять провести мобілізацію, подібну до тієї, що відбулась у 2022 році. Тоді вони провели часткову мобілізацію населення.

"Вони мобілізували біля 450 тисяч протягом одного року. Чи можуть зробити щось подібного масштабу? Можуть. Технічно їм нічого не заважає. Те, що вони не хочуть цього робити, - це факт. Але якщо побачать, що іншого варіанту не існує, вони це зроблять," - каже Буданов.

У вересні в Росії пройдуть "вибори" до Держдуми. На питання, чи грають вони якусь роль в проведенні мобілізації, Буданов відповів так:

"Це дискусійне питання. Я можу вам привести як фактори в бік того, що грають, так і в протилежний бік. Згадайте їх останні вибори в 2024 році. Нічого їм не завадило".

Тоді якраз в розпалі була операція в Бєлгородській області та безпосередньо в місті Бєллгород.

"І коли всі бачили, як просто колонами люди тікають з міста, показали найбільшу явку в місті Білгород. По Росії - номер один. Тобто проблем у них не буде" ,- пояснює Буданов.

У Росії традиційно намалюють ті результати, які їм необхідно.

При цьому росіяни ще не готові на активні дії через невдоволення діями влади. За словами керівника ОП, невдоволення населення поки що не може трансформуватись в щось якісно більше.

"В якісно інше - прямо зараз ні. Це ще далеко не той рівень напруги, який може штовхнути людей на активні дії", - каже Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що довіра росіян до лідера РФ Володимира Путіна падає з рекордною швидкістю. При цьому схвалюють його діяльність у Росії майже 70%.

Та врешті решт питання Путіна доведеться вирішувати російським елітам. Наразі він вагається між завершенням війни з Україною та ескалації стосунків з НАТО.

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Офіс президентаКирило БудановМобілізація в Росії