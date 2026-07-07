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Буданов рассказал, может ли Россия в этом году провести новую мобилизацию

09:22 07.07.2026 Вт
2 мин
Могут ли повлиять осенние выборы в Госдуму на мобилизацию населения в России?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: руководитель ОП Кирилл Буданов (rbc.ua)

У России нет технических препятствий, чтобы провести мобилизацию в этом году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов считает, что у России нет технических причин, которые помешают провести мобилизацию, подобную той, которая произошла в 2022 году. Тогда они провели частичную мобилизацию населения.

"Они мобилизовали около 450 тысяч в течение одного года. Могут ли сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничего не мешает. То, что они не хотят этого делать - это факт. Но если увидят, что другого варианта не существует, они это сделают", - говорит Буданов.

В сентябре в России пройдут "выборы" в Госдуму. На вопрос, играют ли они какую-нибудь роль в проведении мобилизации, Буданов ответил так:

"Это дискуссионный вопрос. Я могу вам привести как факторы в сторону того, что играют, так и в противоположную сторону. Вспомните их последние выборы в 2024 году. Ничего им не помешало".

Тогда как раз в разгаре была операция в Белгородской области и непосредственно в городе Белгород.

"И когда все видели, как просто колоннами люди убегают из города, показали наибольшую явку в городе Белгород. По России - номер один. То есть проблем у них не будет", - объясняет Буданов.

В России обычно нарисуют те результаты, которые им нужно.

При этом россияне еще не готовы на активные действия из-за недовольства действиями властей. По словам руководителя ОП, недовольство населения пока не может трансформироваться во что-то более качественно большее.

"В качественно другое - прямо сейчас нет. Это еще далеко не тот уровень напряжения, который может толкнуть людей на активные действия", - говорит Буданов.

Напомним, ранее мы писали, что доверие россиян к лидеру РФ Владимиру Путину падает с рекордной скоростью. При этом одобряют его деятельность в России около 70%.

Но в конце концов вопрос Путина придется решать российским элитам. В настоящее время он сомневается между завершением войны с Украиной и эскалацией отношений с НАТО.

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