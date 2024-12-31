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Буданов розкрив подробиці знищення російського Мі-8 морським дроном

Вівторок 31 грудня 2024 15:29
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Буданов розкрив подробиці знищення російського Мі-8 морським дроном Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Операція щодо знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною.

Про це розповів голова ГУР МО Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували ворожі повітряні сили. Однак тоді російська техніка все ж "дотягувала" до берегової лінії, хоч і була підбита.

"Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку" - розповів Буданов.

Що передувало

Сьогодні вранці стало відомо, що українські воїни спецпідрозділу ГУР МО “Group 13” вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Йдеться про ліквідацію ворожого гелікоптера Мі-8.

Українські морські дрони

Українські морські дрони стали важливим елементом сучасних військових технологій, демонструючи ефективність у війні з Росією.

Magura V5 - відома модель, здатна знищувати повітряні цілі. Дрони оснащені камерами, GPS-навігацією та штучним інтелектом, а деякі моделі діють на відстані понад 800 км.

Цілями дронів є військові кораблі, порти, ППО та стратегічні об’єкти на окупованих територіях. Вони також забезпечують безпеку морських коридорів і цивільного судноплавства.

Нагадаємо, що у травні цього року дрони Magura V5 завдали збитків ЧФ РФ на 500 млн доларів.

Детальніше про тактику цих морських дронів - у матеріалі РБК-Україна.

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Кирило Буданов Російська Федерація
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