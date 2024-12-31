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Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном

Вторник 31 декабря 2024 15:29
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Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Операция по уничтожению российского вертолета Ми-8 с помощью морского дрона является исторической.

Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали вражеские воздушные силы. Однако тогда российская техника все же "дотягивала" до береговой линии, хоть и была подбита.

"Сегодня впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку", - рассказал Буданов.

Что предшествовало

Сегодня утром стало известно, что украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.

Украинские морские дроны

Украинские морские дроны стали важным элементом современных военных технологий, демонстрируя эффективность в войне с Россией.

Magura V5 - известная модель, способная уничтожать воздушные цели. Дроны оснащены камерами, GPS-навигацией и искусственным интеллектом, а некоторые модели действуют на расстоянии более 800 км.

Целями дронов являются военные корабли, порты, ПВО и стратегические объекты на оккупированных территориях. Они также обеспечивают безопасность морских коридоров и гражданского судоходства.

Напомним, что в мае этого года дроны Magura V5 нанесли ущерб ЧФ РФ на 500 млн долларов.

Подробнее о тактике этих морских дронов - в материале РБК-Украина.

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Кирилл Буданов Российская Федерация
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