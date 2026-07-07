UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Буданов розкрив, коли Росія буде готова до нападу на Євросоюз

11:41 07.07.2026 Вт
2 хв
Кремель нещодавно змінив позицію щодо підготовки до нападу на ЄС
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)

Росія вже підготувалась до можливого нападу на Євросоюз.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

У Європі багато хто говорить про те, що РФ може напасти уже протягом кількох років. На запитання, коли є більша ймовірність - після завершення бойових дій чи ще під час них - Буданов відповів так:

"Раніше вони чітко розмежовували, що треба завершити бойові дії тут і тільки після цього… Але зараз плани трошки коригуються, тому вони готові".

Втім, можливі строки керівник Офісу президента не називає.

"У всіх їхніх документах вони мали вийти на готовність до ведення дій на початок 2027 року, але знову ж таки, всі плани можуть коригуватися. Зрештою, до початку 2027 року залишилось не так довго", - йдеться у заяві.

Втім, це лише плани та готонівність до таких дій. Вони не означають, що рішення уже ухвалене.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими місяцями, а не через роки. Він також висловлював сумнів, чи захищатимуть США Європу у разі такого сценарію.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також не виключає ескалації Росії проти країн НАТО. Проте, за його словами, наразі у РФ немає достатньо військ для повномасштабного вторгнення до якоїсь країни Альянсу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзРосійська ФедераціяОфіс президентаКирило Буданов