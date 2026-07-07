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Буданов раскрыл, когда Россия будет готова к нападению на Евросоюз

11:41 07.07.2026 Вт
2 мин
Кремль недавно изменил позицию по подготовке к нападению на ЕС
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)

Россия уже подготовилась к возможному нападению на Евросоюз.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В Европе многие говорят о том, что РФ может напасть уже через несколько лет. На вопрос, когда есть большая вероятность - после завершения боевых действий или еще во время них - Буданов ответил так:

"Раньше они четко разграничивали, что нужно завершить боевые действия здесь и только после этого… Но сейчас планы немного корректируются, поэтому они готовы".

Впрочем, возможные сроки руководитель Офиса президента не называет.

"Во всех их документах они должны были выйти на готовность к ведению действий на начало 2027 года, но опять же все планы могут корректироваться. В конце концов, к началу 2027 года осталось не так долго", - говорится в заявлении.

Впрочем, это только планы и готовность к таким действиям. Они не означают, что решение уже принято.

Напомним, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Он также выражал сомнение, будут ли США защищать Европу в случае такого сценария.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также не исключает эскалацию России против стран НАТО. Однако, по его словам, в настоящее время у РФ нет достаточно войск для полномасштабного вторжения в какую-либо страну Альянса.

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