Буданов раскрыл, когда Россия будет готова к нападению на Евросоюз

Россия уже подготовилась к возможному нападению на Евросоюз.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
В Европе многие говорят о том, что РФ может напасть уже через несколько лет. На вопрос, когда есть большая вероятность - после завершения боевых действий или еще во время них - Буданов ответил так:
"Раньше они четко разграничивали, что нужно завершить боевые действия здесь и только после этого… Но сейчас планы немного корректируются, поэтому они готовы".
Впрочем, возможные сроки руководитель Офиса президента не называет.
"Во всех их документах они должны были выйти на готовность к ведению действий на начало 2027 года, но опять же все планы могут корректироваться. В конце концов, к началу 2027 года осталось не так долго", - говорится в заявлении.
Впрочем, это только планы и готовность к таким действиям. Они не означают, что решение уже принято.
Напомним, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Он также выражал сомнение, будут ли США защищать Европу в случае такого сценария.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также не исключает эскалацию России против стран НАТО. Однако, по его словам, в настоящее время у РФ нет достаточно войск для полномасштабного вторжения в какую-либо страну Альянса.