Буданов розкрив, коли Росія буде готова до нападу на Євросоюз

У Європі багато хто говорить про те, що РФ може напасти уже протягом кількох років. На запитання, коли є більша ймовірність - після завершення бойових дій чи ще під час них - Буданов відповів так:

"Раніше вони чітко розмежовували, що треба завершити бойові дії тут і тільки після цього… Але зараз плани трошки коригуються, тому вони готові".

Втім, можливі строки керівник Офісу президента не називає.

"У всіх їхніх документах вони мали вийти на готовність до ведення дій на початок 2027 року, але знову ж таки, всі плани можуть коригуватися. Зрештою, до початку 2027 року залишилось не так довго", - йдеться у заяві.

Втім, це лише плани та готонівність до таких дій. Вони не означають, що рішення уже ухвалене.