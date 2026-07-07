Буданов раскрыл, когда Россия будет готова к нападению на Евросоюз

В Европе многие говорят о том, что РФ может напасть уже через несколько лет. На вопрос, когда есть большая вероятность - после завершения боевых действий или еще во время них - Буданов ответил так:

"Раньше они четко разграничивали, что нужно завершить боевые действия здесь и только после этого… Но сейчас планы немного корректируются, поэтому они готовы".

Впрочем, возможные сроки руководитель Офиса президента не называет.

"Во всех их документах они должны были выйти на готовность к ведению действий на начало 2027 года, но опять же все планы могут корректироваться. В конце концов, к началу 2027 года осталось не так долго", - говорится в заявлении.

Впрочем, это только планы и готовность к таким действиям. Они не означают, что решение уже принято.