Буданов про російські звинувачення в тероризмі: ми вбивали і будемо вбивати росіян

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов відповів на російські звинувачення в тероризмі. Він заявив, що українські військові продовжать знищувати окупантів по перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони в інтерв'ю Yahoo News.
Журналісти попросили Буданова прокоментувати звинувачення Росії щодо "терактів" та загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. Розвідник відкинув звинувачення російських силовиків.
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Лефортівський суд Москви заочно заарештував Буданова та звинуватив у "тероризмі".
Як повідомлялося, Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна підходить до вирішальної битви.
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