RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов о российских обвинениях в терроризме: мы убивали и будем убивать россиян

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов ответил на российские обвинения в терроризме. Он заявил, что украинские военные продолжат уничтожать оккупантов до победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУР Минобороны в интервью Yahoo News.

Журналисты попросили Буданова прокомментировать обвинения России в "терактах" и гибели дочери российского идеолога Александра Дугина. Разведчик отверг обвинения российских силовиков.

"

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова и обвинил в "терроризме".

Как сообщалось, Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина подходит к решающей битве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГлавное управление разведкиВойна в УкраинеКирилл БудановВойна России против Украины