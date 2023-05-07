Буданов о российских обвинениях в терроризме: мы убивали и будем убивать россиян

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов ответил на российские обвинения в терроризме. Он заявил, что украинские военные продолжат уничтожать оккупантов до победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУР Минобороны в интервью Yahoo News.
Журналисты попросили Буданова прокомментировать обвинения России в "терактах" и гибели дочери российского идеолога Александра Дугина. Разведчик отверг обвинения российских силовиков.
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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова и обвинил в "терроризме".
Как сообщалось, Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина подходит к решающей битве.
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