Буданов: Росіяни сподіваються "повернути" Зміїний, але це нереально

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у документальному проекті "ГУР. Битва за море" в ефірі національного телемарафону.

"Регулярно наносять ракетно-бомбові удари. Кілька разів проходила інформація, і ми бачили її підтвердження, по проведенню подібної операції, як ми в свій час проводили", - сказав Буданов.

Проте, за його словами, зробити це неможливо.

"Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - наголосив очільник ГУР.