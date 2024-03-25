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Буданов: Росіяни сподіваються "повернути" Зміїний, але це нереально

Понеділок 25 березня 2024 00:54
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Буданов: Росіяни сподіваються "повернути" Зміїний, але це нереально Фото: Острів Зміїний (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Вадим Ребрина

Російські окупанти не полишають планів знову захопити український острів Зміїний, регулярно наносять ракетно-бомбові удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у документальному проекті "ГУР. Битва за море" в ефірі національного телемарафону.

"Регулярно наносять ракетно-бомбові удари. Кілька разів проходила інформація, і ми бачили її підтвердження, по проведенню подібної операції, як ми в свій час проводили", - сказав Буданов.

Проте, за його словами, зробити це неможливо.

"Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник поспішно евакуював залишки гарнізону. У результаті це дозволило ЗСУ повністю звільнити Одеську область від російських окупантів, не допустити Росію на узбережжі області, а також відкрити "зерновий коридор".

За даними ГУР, звільнення Зміїного від російських загарбників у 2022 році відбувалося у кілька етапів.

Раніше також повідомлялося, що у символічну дату, 500 днів повномасштабної війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний.

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