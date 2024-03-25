Буданов: Россияне надеются "вернуть" Змеиный, но это нереально
Российские оккупанты не оставляют планов снова захватить украинский остров Змеиный, регулярно наносят ракетно-бомбовые удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в документальном проекте "ГУР. Битва за море" в эфире национального телемарафона.
"Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз проходила информация, и мы видели ее подтверждение, по проведению подобной операции, как мы в свое время проводили", – сказал Буданов.
Однако, по его словам, сделать это невозможно.
"Но не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", - подчеркнул глава ГУР.
Напомним, 30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона. В результате это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допустить Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".
По данным ГУР, освобождение Змеиного от российских захватчиков в 2022 году происходило в несколько этапов.
Ранее также сообщалось, что в символическую дату, 500 дней полномасштабной войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный.
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