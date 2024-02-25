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Буданов: Росія не отримала від Ірану ракет, а північнокорейських використали лише кілька

Неділя 25 лютого 2024 14:58
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Буданов: Росія не отримала від Ірану ракет, а північнокорейських використали лише кілька Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не отримала від Ірану далекобійні ракети. Зокрема інформація про масштабне застосування північнокорейських ракет також не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час розмови з журналістом "Ми Україна" на форумі "Україна. Рік 2024".

"Їх нема (іранські далекобійні ракети, - ред.) Це все не відповідає дійсності. Північнокорейських кілька було використано, але сказати щодо масштабного застосування - точно не відповідає дійсності", - розповів керівник ГУР.

Допомога КНДР та Ірану Росії

КНДР

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

16 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін стверджував про те, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час ударів по території України.

Іран

21 лютого американське видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран нібито передав РФ балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема ракети Zolfaghar. За даними трьох іранських джерел, йдеться про близько 400 балістичних ракет, які здатні летіти на 700 кілометрів. Постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

Представник ГУР Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна зазначив, що спецслужби перевіряють таку інформацію. Зокрема інформацію не змогли підтвердити й Сполучені Штати Америки (США).

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