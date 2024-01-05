Буданов про рейд ГУР в Бєлгородській області: один з поранених росіян - знакова особа

У ході проведення операції українських розвідників на території Бєлгородської області (РФ) живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Не розкриваючи подробиць можу сказати, що один з дуже важко поранених був досить знаковою особою.Одразу ж (росіяни, - Ред.) запросили гелікоптер для його евакуації прямо на місці", - сказав очільник військової розвідки.

Інші деталі операції ГУРівців на ворожій території він наразі вирішив не розкривати.

Також Буданов зазначив, що цей рейд був "звичайною операцією для нас".

"Знову ж таки повертаюся до того, що я сказав - у нас відкрита війна, і нема чому дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує її у себе. Що, зрештою, і відбувається", - констатував керівник ГУР.

Що передувало

Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міноборони поінформувало про проведення рейду у Бєлгородську область РФ. Тоді у рамках операції вдалося завдати втрати ворогу, і кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Також повідомлялося, що спецпризначенці замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на певній ділянці у Грайворонському районі, а також атакували російський взводний опорний пункт зі стрілецької зброї та мінометів.

Ситуація у Бєлгороді та області

Нагадаємо, з 30 грудня росіяни скаржаться на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети.

Ввечері 4 січня у Бєлгороді знову лунали вибухи, росіяни у мережі писали про "прильоти" і роботу ППО.