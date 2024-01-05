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ГУР провело операцію у Бєлгородської області: росіяни зазнали втрат (відео)

Бєлгород, П'ятниця 05 січня 2024 13:40
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ГУР провело операцію у Бєлгородської області: росіяни зазнали втрат (відео) Фото: ГУР провело операцію у Бєлгородської області (armyinform-com-ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. У рамках операції вдалося завдати втрати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

ГУР повідомляє, що реалізувало комплекс спеціальних дій для захисту українців, які проживають поблизу кордону з Росією.

"Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби", - йдеться у повідомленні.

Перед приїздом московських "ревізорів" загарбники почали проводити активні інженерні роботи. Бійці ГУР провели операцію, аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан.

Спецпризначенці замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт зі стрілецької зброї та мінометів.

Бійцям ГУР вдалося завдати втрат ворогу, кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Ситуація у Бєлгороді

Нагадаємо, з 30 грудня росіяни скаржаться на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети.

Ввечері 4 січня у Бєлгороді знову лунали вибухи, росіяни у мережі писали про "прильоти" і роботу ППО.

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