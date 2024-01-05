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Буданов о рейде ГУР в Белгородской области: один из раненых россиян - знаковая особа

Пятница 05 января 2024 20:44
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Буданов о рейде ГУР в Белгородской области: один из раненых россиян - знаковая особа Фото: Кирилл Буданов, руководитель ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В ходе проведения операции украинских разведчиков на территории Белгородской области (РФ) живой силе противника удалось нанести потери убитыми и ранеными. В частности, один из тяжело раненых был "знаковой особой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Не раскрывая подробностей могу сказать, что один из очень тяжело раненых был достаточно знаковой особой. Сразу же (россияне, - Ред.) запросили вертолет для его эвакуации прямо на месте", - сказал глава военной разведки.

Другие детали операции ГУРовцев на вражеской территории он решил не раскрывать.

Также Буданов отметил, что этот рейд был "обычной операцией для нас".

"Опять же возвращаюсь к тому, что я сказал - у нас открыта война, и нечему удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя. Что, в конце концов, и происходит", - констатировал руководитель ГУР.

Что предшествовало

Ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны проинформировало о проведении рейда в Белгородскую область РФ. Тогда в рамках операции удалось нанести урон врагу, и количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Также сообщалось, что спецназовцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на определенном участке в Грайворонском районе, а также атаковали российский взводный опорный пункт из стрелкового оружия и минометов.

Ситуация в Белгороде и области

Напомним, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах.

Вечером 4 января в Белгороде снова раздавались взрывы, россияне в сети писали о "прилетах" и работе ПВО.

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ГУР Белгородская область Кирилл Буданов Война России против Украины
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