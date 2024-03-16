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Буданов про рейд добровольців в РФ: найближчим часом вони не збирають закінчувати

Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки МОУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Підрозділи добровольців з легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та батальону "Сибір", які кілька днів здійснюють операцію на території прикордонних з Україною областей РФ, планують її продовжувати.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Висловлюючись про рейд російських добровольців на території країни-агресора він зазначив, що "це внутрішньодержавне питання".

"Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, що одні росіяни, що інші", - висловився керівник української військової розвідки про підрозділи повстанців.

За його словами, наскільки "нам відомо, вони не збираються найближчим часом закінчувати".

"Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них є достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі - побачимо з часом", - розповів Буданов.

Рейд добровольців у Росії

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

15 березня представники добровольців звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.

Раніше сьогодні, 16 березня, бійці ЛСР та батальйону "Сибір" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.

Пізніше у суботу бійці легіону "Свобода Росії" вчергове закликали жителів Бєлгородської та Курської областей до евакуації, у зв'язку з чим оголосили про організацію третього гуманітарного коридору. Далі добровольці продовжать у регіонах масовані атаки по військах ЗС РФ.

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