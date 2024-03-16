Буданов про пропозицію обміняти Тьоткіно на Мелітополь: я б з радістю

Російські добровольці назвали місто в Україні, на яке готові обміняти захоплене на цей час Тьоткіно.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Днями бійці Легіону "Свобода Росії" заявили, що готові розпочати переговори з Москвою, щоб обміняти селище Тьоткіно у Глушківському районі Курської області РФ на запорізький Мелітополь.

Буданов заявив, що він би був не проти такого обміну, проте, на його думку, для цього ще зарано.

"Я б з радістю. Але, як там буде, побачимо. Поки що, я думаю, про це зарано", - сказав глава ГУР.

Рейд добровольців у Росії

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України.

Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Сьогодні, 16 березня, бійці ЛСР та батальйону "Сибір" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.

Після чого бійці легіону "Свобода Росії" вчергове закликали жителів Бєлгородської та Курської областей до евакуації, у зв'язку з чим оголосили про організацію третього гуманітарного коридору.

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