Дрони атакували Росію: у Кірішах горить НПЗ, в Ейську під ударом аеродром

У ніч на 30 серпня Росія зазнала дронової атаки. Внаслідок обстрілу спалахнув один із найбільших НПЗ країни, а також виникла детонація на одному з об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.

Зауважимо, що спочатку під ударом опинилася Ленінградська область. Приблизно о 02:06 губернатор регіону повідомив, що для області оголошено небезпеку дронів.

Незабаром ППО нібито почало ліквідувати цілі і, за останніми даними, вже нібито збито 42 безпілотники.

Паралельно в соцмережах почали з'являтися кадри з місця подій, де було видно пожежу. OSINT-паблік стверджували, що дрони атакували НПЗ "Киришнефтеоргсинтез". Під ранок атаку нафтопереробним заводом і пожежу підтвердив і сам губернатор.

Відомо, що "Киришинефтеоргсинтез" - один із найбільших НПЗ Росії. Потужність переробки становить близько 20 млн. тонн нафти на рік.

Крім цього, сьогодні вночі під ударом був Краснодарський край Росії, а саме місто Ейськ. Після серії вибухів росіяни скаржилися на тривалу повторну детонацію. Ряд OSINT-пабліків припустили, що міг бути атакований склад із боєприпасами.

Також зазначимо, що цієї ночі дрони летіли і до Москви. Мер Сергій Собянін звітував, що було збито 10 безпілотників.